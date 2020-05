Concerto primo maggio 2020: la scaletta del Concertone

Oggi, 1 maggio 2020, dalle ore 20 su Rai 3 va in onda il Concerto del primo maggio 2020 o “concertone”. Un evento che però – data l’emergenza Coronavirus in Italia – sarà diverso dal solito. Niente Piazza San Giovanni con migliaia di giovani, ma diretta tv dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia. Ma qual è la scaletta del concerto del primo maggio 2020 in programma oggi alle ore 20? Chi canterà per primo? Di seguito tutte le informazioni.

Al momento la scaletta del concerto del primo maggio 2020 non è stata resa nota. Sappiamo però quali cantanti si esibiranno. Ecco la lista completa:

Gianna Nannini

Vasco Rossi

Zucchero

Dardust

Margherita Vicario

Noemi

Niccolò Fabi

Alex Britti

Fabrizio Moro

Francesco Gabbani

Ermal Meta

Bugo

Irene Grandi

Aiello

Edoardo ed Eugenio Bennato

Le Vibrazioni

Fulminacci

Francesca Michelin

Leo Gassmann,

Paola Turci

Tosca

Cristiano Godano

Fasma

Sting

Patti Smith

Agli artisti che si esibiranno al Primo Maggio 2020 si uniranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti “PRIMO MAGGIO NEXT”. I finalisti del concorso sono la cantautrice Ellynora con il brano “Zingara”, Lamine con “Non è tardi“, Matteo Alieno con “Non mi ricordo” e Nervi con “Sapessi che cos’ho”.

Dove vedere in tv e streaming il Concerto del primo maggio

Abbiamo visto la scaletta del concerto del primo maggio 2020, ma dove sarà possibile vedere il concertone del primo maggio 2020 in tv e live streaming? Il Concertone del primo maggio 2020 andrà in onda in diretta tv dalla ore 20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il concerto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e via radio grazie a Rai Radio Due.

