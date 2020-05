Concerto primo maggio 2020 in tv e live streaming: dove vederlo

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020 IN TV STREAMING – Questa sera, venerdì 1 maggio 2020, in occasione della Festa dei Lavoratori – come da tradizione – dalle ore 20 alle ore 24 su Rai 3 andrà in onda il Concerto del primo maggio 2020. Quest’anno sarà però un concertone diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. L’evento musicale intitolato “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” non si terrà infatti in Piazza San Giovanni davanti a migliaia di giovani, ma è stato trasformato in uno show condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma. Dove sarà possibile vedere il concerto o concertone del primo maggio 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il Concertone del primo maggio 2020 andrà in onda in diretta tv dalla ore 20 di oggi, 1 maggio 2020, su Rai 3 (canale tre del vostro telecomando del digitale terrestre).

In live streaming

Sarà possibile seguire il concerto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Per accedervi basta registrarsi via mail o social network e seguire le semplici indicazioni per far partire il live dell’evento desiderato. In questo caso: il concerto del primo maggio 2020.

In radio

Abbiamo visto dove vedere il concerto del 1 maggio in tv e live streaming, ma in radio? Il Concertone sarà trasmesso anche via radio grazie a Rai Radio Due che seguirà tutta la serata con una diretta dedicata.

