Concerto primo maggio 2020: i cantanti e gli artisti sul palco

Questa sera, venerdì 1 maggio 2020, in occasione della Festa dei Lavoratori dalle ore 20 alle ore 24 su Rai 3 andrà in scena il Concerto del primo maggio. Un concertone diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento musicale intitolato “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” non si terrà in Piazza San Giovanni, ma è stato trasformato in uno show condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia. Ma qual è il cast (cantanti e artisti) del concerto del primo maggio 2020?

Come sempre, saranno tantissimi gli artisti che “saliranno sul palco”. Tra i nomi principali c’è sicuramente quello di Vasco Rossi che guiderà lo show da Modena. L’artista di Zocca tornerà protagonista del 1 maggio a distanza di oltre dieci anni: il rocker si è esibito sul palco di piazza San Giovanni nel 2009 e nel 1999. Da Modena a Reggio Emilia per un altro big della musica italiana: Zucchero Sugar Fornaciari. Il cantautore in passato ha partecipato al Concertone nel 1990 (la prima edizione), nel 1996 e nel 2002. Parteciperanno all’evento anche i ragazzi de Lo Stato Sociale con Lodo Guenzi, ex conduttore dell’evento al fianco di Ambra Angiolini, e la grande artista toscana, Gianna Nannini.

Poi al Concertone 2020 canteranno: Dardust, all’anagrafe Dario Faini, pianista, compositore e produttore originario di Ascoli Piceno, Margherita Vicario, Noemi, Niccolò Fabi, Alex Britti, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Bugo, Irene Grandi, Aiello, Edoardo ed Eugenio Bennato, Le Vibrazioni, Fulminacci, Francesca Michelin, Leo Gassmann, Paola Turci, Tosca, Cristiano Godano e Fasma. Ospiti internazionali Sting dal suo studio a Londra e Patti Smith.

Agli artisti che si esibiranno al Primo Maggio 2020 si uniranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti “PRIMO MAGGIO NEXT”. I finalisti del concorso sono la cantautrice Ellynora con il brano “Zingara”, Lamine con “Non è tardi“, Matteo Alieno con “Non mi ricordo” e Nervi con “Sapessi che cos’ho”.

Dove vedere in tv e streaming

Insomma un cast (cantanti e artisti) d’eccezione per il concerto (concertone) del primo maggio 2020, ma dove sarà possibile vederlo in tv e streaming? Il concertone del primo maggio 2020 andrà in onda in diretta tv dalla ore 20 su Rai 3. Sarà possibile seguire il concerto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e via radio grazie a Rai Radio Due.

