Concerto di Natale del Teatro alla Scala 2022: a che ora inizia, musiche e streaming

Oggi, sabato 24 dicembre 2022, alle ore 10,40 su Rai 1 va in onda il tradizionale Concerto di Natale del Teatro alla Scala, uno degli appuntamenti più attesi che quest’anno è tutto dedicato alla musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Per il pubblico di Rai 1 il concerto è introdotto da Stefania Battistini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni, musiche

Sul podio è chiamato il Direttore musicale della Scala Riccardo Chailly, recente protagonista del Macbeth che ha inaugurato la stagione del teatro milanese il 7 dicembre in diretta su Rai1. In programma l’Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta, tratta da Shakespeare, e la Sinfonia n° 4 di Čajkovskij. Scritta tra la fine del 1876 e l’inizio del 1878, la pagina vide la luce in un periodo particolarmente travagliato dell’esistenza del compositore russo. Costrettosi a un matrimonio che non desiderava per celare la sua omosessualità, abbandonò la moglie dopo sole tre settimane ma approdò a uno sprofondamento psichico che lo condusse addirittura a tentare il suicidio, nelle acque della Moscova. Unico appiglio per la sua esistenza disperata fu l’avvio della relazione epistolare con la baronessa Nadežda von Meck, che oltre al sostegno economico gli offrì il suo appoggio spirituale, permettendogli di completare la sua Quarta sinfonia.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto di Natale del Teatro alla Scala 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 10,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Inoltre la Rai lo manderà in replica sempre il 24 dicembre alle ore 21.15 su Rai 5.