Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Stasera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Eric Massol, proprietario di un cottage sulla strada per Compostela, viene trovato assassinato. I sei escursionisti che hanno dormito al rifugio non hanno nulla a che fare con questa morte a priori. Ma Elli chiede a Clément di accompagnarli in Valmagne. Riuscirà il particolare duo a risolvere anche questo complicato caso di omicidio?

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata di Con l’aiuto del cielo, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: