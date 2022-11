Con l’aiuto del cielo: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da martedì 22 novembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Elli Taleb, capitano di Polizia a Montpellier, mentre cerca di risolvere un caso all’interno di un monastero nella campagna occitana fa la conoscenza del novizio Clement, giovane 33enne allevato dai frati e che conosce il mondo solo tramite i libri che ha letto. I due si rivelano essere una coppia molto affiatata per quanto riguarda i casi che dovranno risolvere, nonostante siano molto differenti l’una dall’altro. Elli è atea e nel tempo libero si occupa delle tre sorelle che cresce da sola; Clement è colto, arguto ed ha fiuto per le indagini, ma è anche segnato da un mistero legato al suo passato: non sa, infatti, chi siano i suoi genitori e come mai sia stato lasciato in un convento.

Con l’aiuto del cielo: il cast della serie tv

Qual è il cast di Con l’aiuto del cielo? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ouazani: Capitano Elli Taleb

Mathieu Spinosi: Frate Clement

Jérôme Robart: Tenente Frank Gallois

Christian Rauth: Mathias

Myriam el Ghali-Lang: Bérénice

Siham Falhoune: Maryam

Kélia Millera: Noémie

Location

Dove è stato girato (location) Con l’aiuto del cielo? Molto suggestive le location della serie, che è stata girata a Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. È una co-produzione Mother Production, France Télévisions, Versus Production e RTBF. Il titolo originale è Prière d’enquêter, ovvero “Si prega di indagare”.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Con l’aiuto del cielo su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate per altrettante serate. La prima andrà in onda martedì 22 novembre 2022; la sesta e ultima martedì 27 dicembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 22 novembre 2022

Seconda puntata: martedì 29 novembre 2022

Terza puntata: martedì 6 dicembre 2022

Quarta puntata: martedì 13 dicembre 2022

Quinta puntata: martedì 20 dicembre 2022

Sesta puntata: martedì 27 dicembre 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntate di Con l’aiuto del cielo? Ciascun episodio della serie tv ha una durata di 90 minuti, come un film-tv. Su Canale 5 andranno in onda il martedì sera dalle ore 21,40 alle ore 23,45. Due ore totali (pause pubblicitarie incluse).

Con l’aiuto del cielo 2: ci sarà una seconda stagione?

Ma ci sarà una seconda (2) stagione di Con l’aiuto del cielo? La risposta è sì. Le casa di produzione ha già prodotto una seconda stagione, che però è composta da soli due episodi, andati in onda in Francia nel giugno 2022. Da capire se e quando verranno trasmessi nel nostro Paese.

Streaming e tv

Dove vedere Con l’aiuto del cielo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla live o ondemand anche in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.