Con il cuore nel nome di Francesco 2021 ospiti: cast, cantanti e artisti

Chi sono gli artisti e i cantanti che prendono parte come ospiti alla serata di Con il cuore nel nome di Francesco, in onda in diretta stasera, martedì 8 giugno 2021, su Rai 1 dalle 21.25? L’evento benefico, giunto alla 19esima edizione, è condotto da Carlo Conti dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Una serata promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Super ospiti di questa edizione sono Renato Zero e Massimo Ranieri.

I due grandi artisti, ospiti d’eccezione della serata, si esibiranno con i loro brani di maggior successo anche dal vivo con le loro band e hanno scelto questo classico e consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose e i tanti progetti umanitari dei Frati di Assisi. Sarà una serata unica di musica, racconto e solidarietà, che unirà spettacolo, cultura e spiritualità e vedrà la partecipazione anche di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa.

Come donare

Abbiamo visto gli ospiti e il cast di Con il cuore nel nome di Francesco, ma come donare? Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al prossimo 30 giugno. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure del valore di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.