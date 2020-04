Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il gioco delle tre carte

Questa sera, 20 aprile 2020, su Rai 1, in prima serata a partire dalle 21.25, va in onda Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte, nuova replica di un episodio della serie che vede come protagonista Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi. Tratta dalla raccolta “Gli arancini di Montalbano”, la puntata vede il celebre poliziotto di Vigata alle prese con un caso particolarmente intricato. Ecco qui di seguito la trama de Il gioco delle tre carte.

Trama

Nell’episodio Il gioco delle tre carte de Il Commissario Montalbano in onda oggi, vediamo la giornata del commissario iniziare particolarmente male, perché mentre si sta recando in commissariato e piove, la sua macchina inizia ad avere problemi. Arrivato tardi al lavoro anche per via di un funerale, Salvo dovrà fare i conti con un caso che si rivelerà di difficile risoluzione. Un uomo, il costruttore edile Girolamo Cascio, è stato trovato morto sul ciglio di una strada investito da una macchina e Montalbano, che fin da subito non crede alla tesi dell’incidente, inizia le sue indagini andando ad interrogare i conoscenti e cercando i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, da poco uscito di prigione dopo aver scontato una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto.

Nel frattempo c’è un altro omicidio: la vittima è un misterioso straniero che viene trovato ucciso da un colpo di pistola alla nuca non lontano da un casolare isolato. Grazie all’insistenza del cugino dell’imprenditore, Montalbano inizia a sospettare che fra la morte del capomastro e la scarcerazione dell’imprenditore vi sia un legame e, pian piano, la complessa storia si dipana rivelando che anche il secondo cadavere è coinvolto nella ventennale storia d’amore e d’affari.

Dove vedere Il gioco delle tre carte in tv e streaming

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Il gioco delle tre carte, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, 20 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

