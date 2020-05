Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Come voleva la prassi

Questa sera, martedì 26 maggio 2020, su Rai 1, a partire dalle ore 21,25, va in onda Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi, nuova replica di un episodio della serie che vede come protagonista Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi. La puntata vede il celebre poliziotto di Vigata alle prese con un caso particolarmente intricato. Di seguito la trama (riassunto) di Come voleva la prassi, episodio de Il Commissario Montalbano:

Trama

Cosa succederà (o è successo, se leggete dopo la messa in onda) nell’episodio di questa sera de Il Commissario Montalbano, Come voleva la prassi? Durante l’episodio (andato in onda per la prima volta nel marzo 2017) vedremo il Commissario Montalbano indagare sul delitto di una giovane donna, il cui cadavere viene ritrovato nudo semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue nell’androne di un palazzo. Montalbano sospetta che la donna sia una prostituta dell’Est Europa e ipotizza che responsabile della sua morte sia il clan dei Cuffaro, che gestisce il mercato della prostituzione.

Con il passare delle ore tutto si complica e lo stesso commissario, stando alle anticipazioni sulla trama di Come voleva la prassi, diventa oggetto di un attentato cui scampa fortunosamente. Indagando sull’assassino, Montalbano scova tra i condomini un complice che ha ripreso il festino, con politici e notabili del paese, in cui è morta la ragazza. A questa indagine si intreccia inoltre la conoscenza di un anziano giudice in pensione, ossessionato dalla revisione di tutti i processi a cui ha lavorato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai propri problemi personali. Un incontro inquietante, che lascia il Commissario Montalbano con molti interrogativi sull’impegno e il peso di ricercare la verità e giudicarla.

Dove vedere Come voleva la prassi in tv e streaming

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Come voleva la prassi, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, martedì 26 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2020 Come voleva la prassi: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano La cattedrale del mare: anticipazioni, trama seconda puntata (riassunto)