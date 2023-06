Sono diventate in poco tempo virali le immagini dei commentatori della Formula 1 di Sky Matteo Bobbi e Davide Valsecchi che hanno inscenato in diretta tv un infelice siparietto dai toni sessisti e volgari, proprio davanti all’imbarazzatissima inviata Federica Masolin. Dopo le inevitabili polemiche, Sky ha deciso di sospendere i due commentatori in vista del prossimo Gran Premio.

Non potevano certo passare inosservate le frasi pronunciate dalle due voci della F1 durante il racconto del Gp di Spagna della scorsa domenica. L’azienda, dopo che le immagini hanno cominciato a circolare in rete e suscitare lo sdegno di molti utenti, ha deciso di mandare un chiaro segnale sospendendo Bobbi e Valsecchi per un turno.

Ma ripercorriamo l’accaduto. “Volevo dire a Davide, che dietro di lui c’è un bel ‘pacchetto di aggiornamenti’ se si gira”, ha detto inizialmente Bobbi, invitando il collega a girarsi per ammirare una bella ragazza. Valsecchi ha se possibile peggiorato la situazione commentando: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”.

Uno scambio di battute volgari e sessiste che è proseguito nell’evidente imbarazzo dell’inviata Federica Masolin. “Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?”, ha replicato la giornalista, evidentemente infastidita. “Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?”, ha successivamente chiesto Masolin.

A quel punto Bobbi, forse iniziando a capire di aver sbagliato, ha commentato ironicamente: “Io se torno a casa mi sa che un sacco di mazzate le prendo”. Valsecchi, invece, imperterrito ha calato il colpo finale: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”.

A mente fredda i due commentatori della F1 hanno chiesto scusa sui social per questo evitabile siparietto: “Mi dispiace, tanto. Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo, vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero”, ha scritto Valsecchi. ”Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice. Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone”, ha affermato Bobbi. Le scuse però non sono bastate ad evitare un turno di stop. Non saranno dunque presenti al prossimo Gran Premio.