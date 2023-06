Doppi sensi e battute sessiste dei commentatori Sky per la Formula 1: l’imbarazzo della conduttrice | VIDEO

Doppi sensi e battute sessiste dei commentatori Sky per la Formula 1

È bufera su Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, commentatori Sky per la Formula 1, i quali, in diretta tv, si sono lasciati andare a una serie di battute sessiste mettendo in imbarazzo la giornalista e conduttrice Federica Masolin, la quale ha tentato di gestire la situazione come meglio poteva.