Comedians: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Comedians è il film in onda questa sera, venerdì 31 marzo 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 in prima visione. Si tratta di una commedia del 2021 diretta da Gabriele Salvatores, liberamente tratto dall’omonimo dramma di Trevor Griffiths, già portato in scena dallo stesso Salvatores al Teatro dell’Elfo nel 1985 e successivamente alla base del soggetto d’uno dei suoi primi lungometraggi, Kamikazen – Ultima notte a Milano del 1988. Tra i protagonisti troviamo Ale e Franz. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Comedians.

Trama

Il film diretto da Gabriele Salvatores, segue le vicende di sei persone, esauste e sfiancate dalla loro vita grigia, che aspirano a diventare dei comici. Dopo aver completato un corso serale sulla stand-up comedy, i sei personaggi devono affrontare la prova finale: salire sul palco. Mentre loro cercano di far ridere il pubblico nella sala del club, tra gli spettatori siede un esaminatore, incaricato di scegliere soltanto uno tra loro, il migliore, per inserirlo in un programma TV. Per i sei, che sognano di guadagnare facendo ridere, è una grande opportunità e per qualcuno è anche l’ultima possibilità per mettersi in gioco e provarci.

Arriva la gran sera, quella che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Uno dietro l’altro i sei comici salgono sul palco per esibirsi, tutti con lo stesso dubbio sulla propria esibizione. Sono incerti, infatti, su che schema seguire, se rispettare i dettami del loro insegnante, che opta per un umorismo sagace e pungente, o andare incontro al gusto dell’esaminatore, propenso verso una comicità più bassa e meno raffinata della precedente. Ma non sono queste le uniche due strade percorribili, perché vi è una terza, un terzo dilemma, che si insinua nella loro mente, ovvero discostarsi dalle due scelte precedenti e percorre una via più originale e personale. Cosa sceglieranno di fare i sei comici in cerca di un esaminatore?

Comedians: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Ale e Franz, Natalino Balasso, Christian De Sica, Marco Bonadei, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Demetra Bellina, Vincenzo Zampa. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Besentini: Filippo Marri

Francesco Villa: Leo Marri

Natalino Balasso: Eddie Barni

Marco Bonadei: Samuele Verona

Walter Leonardi: Gio Di Meo

Giulio Pranno: Giulio Zappa

Vincenzo Zampa: Michele Cacace

Christian De Sica: Bernardo Celi

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Comedians in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.