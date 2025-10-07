Il Commissario Montalbano, replica Come voleva la prassi: trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, in prima serata (ore 21,30 circa) su Rai 1 va in onda in replica Come voleva la prassi, episodio della celebre e amata fiction Il Commissario Montalbano. La puntata è andata in onda per la prima volta nel marzo 2017 riscuotendo un enorme successo di ascolti e ora la rete ammiraglia di viale Mazzini è tornata a proporla al suo pubblico nel ciclo di repliche degli episodi del poliziotto di Vigata interpretato da Luca Zingaretti. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Come voleva la prassi: la trama, il cast e come e dove vederlo in diretta tv o in streaming.

Trama

Il Commissario Montalbano indaga sul delitto di una giovane donna, il cui cadavere viene ritrovato nudo semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue, segno di un delitto efferato commesso con violenza indicibile, nell’androne di un palazzo. Montalbano sospetta che la donna sia una prostituta dell’Est Europa e ipotizza che responsabile della sua morte sia il clan dei Cuffaro, che gestisce il mercato della prostituzione. La vicenda si complica e lo stesso commissario diventa oggetto di un attentato cui scampa fortunosamente. Indagando sull’assassino, scova tra i condomini un complice che ha ripreso il festino, con politici e notabili del paese, in cui è morta la ragazza. A questa indagine si intreccia inoltre la conoscenza di un anziano giudice in pensione, ossessionato dalla revisione di tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai propri problemi personali. Un incontro inquietante, che lascia Montalbano con molti interrogativi sull’impegno e il peso di ricercare la verità e giudicarla.

Cast

Qual è il cast dell’episodio Come voleva la prassi de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Altri interpreti: Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Nuccio Vassallo (Leonardo Attard), Giulio Corso (Davide Guarnotta), Lana Vladi (Maria Simonova), Matteo Taranto (Milko Stanic) e Massimo Spata (Micheletto). L’episodio Come voleva la prassi è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

L’episodio Come voleva la prassi del Commissario Montalbano va in onda in diretta tv (replica) stasera, 7 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.