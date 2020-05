Come voleva la prassi: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Come voleva la prassi: il cast Commissario Montalbano

COME VOLEVA LA PRASSI CAST – Oggi, martedì 26 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Come voleva la prassi del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Come voleva la prassi de Il commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Nuccio Vassallo (Leonardo Attard), Giulio Corso (Davide Guarnotta), Lana Vladi (Maria Simonova), Matteo Taranto (Milko Stanic) e Massimo Spata (Micheletto). L’episodio Un covo di vipere del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Abbiamo visto il cast, ma cosa succederà (o è successo, se leggete dopo la messa in onda) nell’episodio di questa sera, Come voleva la prassi? Il Commissario Montalbano indaga sul delitto di una giovane donna, il cui cadavere viene ritrovato nudo semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue nell’androne di un palazzo. Montalbano sospetta che la donna sia una prostituta dell’Est Europa e ipotizza che responsabile della sua morte sia il clan dei Cuffaro, che gestisce il mercato della prostituzione. La vicenda si complica e lo stesso commissario diventa oggetto di un attentato cui scampa fortunosamente. Indagando sull’assassino, scova tra i condomini un complice che ha ripreso il festino, con politici e notabili del paese, in cui è morta la ragazza. A questa indagine si intreccia inoltre la conoscenza di un anziano giudice in pensione, ossessionato dalla revisione di tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai propri problemi personali.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Come voleva la prassi in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 26 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.

