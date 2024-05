Com’è umano lui: il cast (attori) del film su Paolo Villaggio

Qual è il cast (attori) di Com’è umano Lui, film di genere del 2024 su Paolo Villaggio, diretto da Luca Manfredi, con Enzo Paci e Camilla Semino Favro, in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enzo Paci: Paolo Villaggio

Camilla Semino Favro: Maura Albites, futura moglie di Paolo Villaggio

Andrea Filippi: Fabrizio De Andre’

Andrea Benfante: Piero Repetto, detto Polio

Augusto Zucchi: Ettore Villaggio

Emanuela Grimalda: Maria Villaggio

Vincenzo Zampa

Valentina Ruggeri

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Com’è umano Lui, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Quante puntate sono previste per Com’è umano Lui su Rai 1? Non essendo una serie tv ma un film andrà in onda una sola ed unica puntata.