Com’è umano Lui: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Questa sera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Com’è umano Lui!, film di genere biografico del 2024, diretto da Luca Manfredi, con Enzo Paci e Camilla Semino Favro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato nella seconda metà degli anni ’50 a Genova e racconta la storia di Paolo Villaggio (Enzo Paci). Il giovane genovese è solito trascorrere le serate con il suo gruppo di amici, formato da Fabrizio De Andre’, il “Polio”, professore di lettere sulla sedia rotelle, e Piero, gemello diverso di Paolo. Insieme i quattro ragazzi compiono varie scorribande nella notte. Di giorno, però, mentre il Polio e Piero lavorano o studiano, Paolo e Fabrizio non fanno altro che dormire e nel tempo libero comporre canti, come “I Fannulloni” e “Carlo Martello”.

Paolo studia legge, ma è fuoricorso con un libretto degli esami completamente bianco. Finisce per mettere incinta la sua fidanzata Maura, che sposa poi in comune con indosso solamente una maglia, zoccoli e shorts da mare.

Quando suo padre, un ingegnere palermitano, ormai stanco del comportamento del figlio, lo obbliga ad affrontare le sue responsabilità come genitore, Paolo inizia a lavorare alla Cosider. In questa azienda Paolo trascorre ben sette anni, tra noia, assenteismo, battaglie navali gocate con il suo collega in ufficio, il ragionier Bianchi. Nel corso di questi anni Paolo si esibisce nel piccolo teatro della compagnia Baistricchi, dove diverte il pubblico con il suo umorismo caustico, che genera i prototipi di quelli che saranno i suoi personaggi futuri.

Durante una delle sue performance viene notato da Maurizio Costanzo, che gli propone un contratto nel teatro romano di cabaret, il 7×8. Convinto dalla moglie ad accettare la proposta, Paolo parte alla volta di Roma e da lì in poi la sua carriera sarà costellata di successi televisivi e cinematografici, tra cui il celebre ragionier Fantozzi, la maschera che lo ha consacrato come stella del cinema italiano.

Com’è umano Lui: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Com’è umano Lui, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enzo Paci: Paolo Villaggio

Camilla Semino Favro: Maura Albites, futura moglie di Paolo Villaggio

Andrea Filippi: Fabrizio De Andre’

Andrea Benfante: Piero Repetto, detto Polio

Augusto Zucchi: Ettore Villaggio

Emanuela Grimalda: Maria Villaggio

Vincenzo Zampa

Valentina Ruggeri

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Com’è umano Lui su Rai 1? Non essendo una serie tv ma un film andrà in onda una sola ed unica puntata. Quando? Stasera, giovedì 30 maggio 2024 alle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Com’è umano Lui in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.