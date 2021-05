Come ti divento bella: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 31 maggio 2021, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film Come ti divento bella, una prima visione del 2018 diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein con protagonista Amy Schumer. Si tratta di una divertente commedia che racconta la storia di Renee, donna americana che non riesce a vivere la sua vita al meglio, perché afflitta da un profondo senso di insicurezza sul suo aspetto fisico. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Come ti divento bella (titolo originale I feel pretty)? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta le vicende di Renee Bennett, una giovane ragazza che vive a New York, dove viene costantemente emarginata per il suo aspetto fisico. Quando entra in un negozio per fare shopping, le commesse le fanno palesemente capire che è troppo grassa per quel tipo di abbigliamento o quando si registra su siti di appuntamenti non riceve alcuna richiesta perché le foto non sono appetibili secondo gli standard della società americana.

Un giorno la protagonista di Come ti divento bella, dopo esser caduta dalla cyclette e aver battuto la testa, inizia a vedersi in maniera diversa sentendosi più bella e sicura. Il nuovo atteggiamento le permette di far carriera nella compagnia di cosmetici per cui lavora, di ottenere il rispetto della sua temuta boss Avery LeClair, di frequentare un ragazzo carino come Ethan e di partecipare a tutte le feste più in. Lei, però, è esattamente come prima, solo più sicura di sé. Quando però tutto questo si trasforma in eccesso, capirà che non è la bellezza l’unica cosa che conta. Con il suo messaggio di empowerment e body positivity, il film è stato accolto positivamente da alcune celebrità come Oprah e Selena Gomez, anche se non sono mancate accuse di presunto body shaming.

Come ti divento bella: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come ti divento bella, ma qual è il cast di questo film del 2018 in prima visione stasera su Rai 2? Si tratta di una pellicola diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein con protagonisti Amy Schumer, Michelle Williams ed Emily Ratajkowski. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Amy Schumer: Renee Bennett

Michelle Williams: Avery LeClaire

Emily Ratajkowski: Mallory

Rory Scovel: Ethan

Aidy Bryant: Vivian

Busy Philipps: Jane

Naomi Campbell: Helen

Lauren Hutton: Lily LeClaire

Tom Hopper: Grant LeClaire

Sasheer Zamata: Tasha

Dave Attell: presentatore concorso bikini

Adrian Martinez: Mason

Olivia Culpo: Hope

Jeffrey Grover: Silver Fox

Trailer

Di seguito in italiano di Come ti divento bella (I feel pretty), su Rai 2 dalle 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere il film Come ti divento bella? La pellicola va in onda lunedì 31 maggio 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming