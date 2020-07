Come sorelle: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella terza puntata, in onda il 22 luglio 2020, Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, anche se poi viene rilasciato per mancanza di prove. Ciò nonostante, non può lasciare la città per nessun motivo. Intanto Cahide vuole scendere a patti con Cemal e accetta di sposarlo, se lui lascerà in pace le figlie, un accordo che però risulterà nullo, siccome Cemal non rispetterà i patti. Azra e Cilem s’incontrano per puro caso in un ristorante e c’è uno scontro acceso tra loro. Ipek aiutata da Refik è certa di poter pagare la prima rata del debito contratto dal marito ma Cemal, per vendicarsi di Cahide, appicca un incendio bruciando tutto l’olio che la ragazza poteva vendere per saldare il debito.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda da oggi, 8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 12 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

