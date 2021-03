Perché i Coma Cose si chiamano così: significato del nome

Perché i Coma Cose, in gara al Festival di Sanremo 2021, si chiamano così e cosa significa (significato) il loro nome? Tanti italiani, vedendo la kermesse canora (ma non solo), se lo stanno chiedendo. La risposta è stata data dai diretti interessati tempo fa. Il nome Coma è stato scelto perché i due artisti (coppia anche nella vita privata) cercavano una parola che rappresentasse uno stato mentale. Cose, invece, lo hanno aggiunto perché ci stava bene.

Chi sono

Coma Cose, qui sopra il perché si chiamano così, è un duo di musica indie-rock, pop-rap ed elettronica cantautorale costituito da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo) e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano. Fausto, che aveva temporaneamente abbandonato la carriera musicale, viene convinto a riprenderla da Francesca, ex DJ, che aveva incontrato casualmente come collega di lavoro, entrambi commessi.

