Coma Cose, chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021

I Coma Cose (o meglio Coma_Cose) sono un duo musicale indie-rock e pop-rap italiano, formatosi a Milano nel 2017 composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Fiamme negli occhi”. Ma scopriamo qualcosa di più sui due artisti.

Biografia

Coma Cose, come detto, è un duo di musica indie-rock, pop-rap ed elettronica cantautorale costituito da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo) e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano. Fausto, che aveva temporaneamente abbandonato la carriera musicale, viene convinto a riprenderla da Francesca, ex DJ, che aveva incontrato casualmente come collega di lavoro, entrambi commessi. Nel 2017 il duo entra a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake, la stessa di Ketama126, con la quale pubblicano nello stesso anno l’EP Inverno ticinese. Nel 2018 vengono scelti, assieme a Giorgio Poi e ai Pop X, dalla band Phoenix per aprire i loro concerti a Parigi nel maggio 2018. Nel 2019 i Coma Cose pubblicano il loro primo album, Hype Aura e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2019 cantano Aurora sogna nell’album Microchip temporale come ospiti, assieme a Mamakass, dei Subsonica.

Nel 2019 le canzoni Mancarsi e Post concerto vengono certificate disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Nel 2020 collaborano al brano Riserva naturale dell’album Feat (stato di natura) di Francesca Michielin. Nel 2020, durante il lockdown a causa della pandemia del Covid-19, pubblicano l’EP Due contenente appunto solo due brani: Guerre fredde e La rabbia. Il 6 settembre 2020 partecipano, assieme ad artisti come Marracash e Achille Lauro, al concerto evento Heroes che è stato anche trasmesso in streaming dall’Arena di Verona per raccogliere fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà per le restrizioni anticovid. Infine il Festival di Sanremo 2021.

Vita privata: sono fidanzati?

I Coma Cose sono fidanzati? La risposta è sì. Oltre al sodalizio sul palco, i due formano una coppia anche nella vita quotidiana. Amore che va di pari passo con i successi musicali.

