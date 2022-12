Colpevole d’innocenza: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Colpevole d’innocenza, film del 1999 diretto da Bruce Beresford, con Tommy Lee Jones e Ashley Judd. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nick Parsons e sua moglie Elizabeth, soprannominata Libby, sono una coppia benestante di Whidbey Island (Washington). Abitano in una bella casa sul mare con il figlio Matthew, sono attivi nel campo del volontariato ed hanno un’ampia cerchia di amici. Un giorno, per accontentare la moglie appassionata velista, Nick prende in prestito da un conoscente una barca a vela, allo scopo di passare con lei un romantico fine settimana. Affidato Matthew ad Angela, un’amica di famiglia, i due partono in un soleggiato sabato mattina. Quella stessa sera però, dopo essere andati a dormire, Libby si sveglia nel cuore della notte coperta di sangue, mentre Nick è scomparso. Presa dal panico, inizia a cercarlo, fino a quando, sulla prua della barca, trova un coltello per terra, ma proprio in quel momento viene intercettata da una vedetta della Guardia Costiera.

Portata a riva, racconta l’episodio ma alle autorità risulta difficile crederle. Così, nonostante il marito non venga ritrovato, l’uomo viene dichiarato morto e Libby, accusata di omicidio, viene processata e condannata ad otto anni di carcere. Prima che si aprano le porte della prigione, Libby chiede alla sua amica Angela di prendersi cura del figlio Matthew per tutta la durata della sua detenzione. In seguito, Angela porta spesso Matthew a trovare la madre, fino a quando, un giorno, sparisce e Libby non riesce più a contattarla. Un giorno, con un espediente, Libby scopre che l’amica si è trasferita a San Francisco. Riesce a risalire al recapito telefonico della nuova casa in cui vive e la chiama, rimproverandola per essersene andata senza averle detto niente e di non averle più portato Matthew a farle visita. Successivamente, mentre parla con il figlio, Libby lo sente esclamare “Papà!”, poi la comunicazione s’interrompe. Libby realizza allora che Nick è ancora vivo e che lei è stata incastrata. Quella sera stessa, mentre è indaffarata nella cucina del carcere, una delle detenute, ex avvocato, le consiglia di appellarsi al Quinto emendamento: ammettendo di aver ucciso suo marito, eviterà il protrarsi della detenzione. Poi, avendola una giuria già condannata per l’omicidio dell’uomo, qualora lei riuscisse a rintracciarlo, potrà ucciderlo senza venire condannata una seconda volta per lo stesso delitto.

Colpevole d’innocenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Colpevole d’innocenza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ashley Judd: Elizabeth “Libby” Parsons

Tommy Lee Jones: Travis Lehman

Bruce Greenwood: Nicholas “Nick” Parsons / Jonathan Devereaux

Annabeth Gish: Angela “Angie” Green

Jay Brazeau: Bobby Long

John Maclaren: Rudy

Ed Evanko: Warre

Michelle Stafford: Susanne Monroe

Roma Maffia: Margaret Skolowski

Davenia McFadden: Evelyn Lake

Benjamin Weir: Matty Parsons a 4 anni

Spencer Treat Clark: Matty Parsons a 11 anni

Streaming e tv

