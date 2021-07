Torna in prima serata su Italia 1 Colorado, la storica trasmissione comica, con la riproposizione della ventesima edizione a partire da questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21.20. Si tratta dell’edizione andata in onda nel 2019, con la conduzione di Paolo Ruffini e il grande ritorno di Belen Rodriguez. Non mancheranno nel corso di queste puntate tanti momenti di comicità, divertimento e leggerezza. Vediamo insieme i comici, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di Colorado, con la replica della ventesima edizione, in onda questa sera, 4 luglio 2021, su Italia 1.

Al fianco dell’attore e regista Paolo Ruffini, per la settima volta al timone di “Colorado”, torna a grande richiesta Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice argentina, oltre a vestire i panni della padrona di casa, sarà protagonista insieme ad alcuni comici di esilaranti sketch, mettendosi in gioco con simpatia e autoironia. Inoltre, sul palco, nelle vesti di co-conduttori ci saranno anche Scintilla, alias Gianluca Fubelli, e il duo i PanPers, da molti anni tra i capisaldi del programma.

Più di 40 artisti si alterneranno sul palco in quest’edizione all’insegna del rinnovamento, della sperimentazione, del ritmo serrato, del buonumore e dell’interazione con il pubblico. Una sorta di factory, il cui fulcro è rappresentato dal salotto contiguo alla scena in cui confluiscono a rotazione i comici creando un gruppo d’ascolto “sui generis”.

Tantissime le new entry di questa edizione trasmessa per la prima volta nel 2019 e ora riproposta in replica: Vincenzo Albano, Andrea Carlini, Federico Parlanti, Maria Pia Timo, Stefano Gorno, Massimo De Rosa, Tony D’Ursi, Raffaello Corti, I Masa, Cristina Chinaglia, Francesco Arienzo, Angelo Pisani, Flora Canto, Filippo Caccamo Massimo Bagnato e Gianni Astone. Tra i giovanissimi, Davide D’Urso, Davide Calgaro e Marco Stabile. Tra gli arrivi più attesi di Colorado quello di Max Pisu, un maestro della risata che farà divertire il pubblico con lo storico personaggio Tarcisio e i suoi imperdibili monologhi. Inoltre, il grande ritorno dei Pino & gli Anticorpi con i loro amati Pino e la lavatrice e il cane Fuffi. E ancora i Soldispicci, coppia cult del web.

E poi, non mancheranno alcuni volti noti del programma, tra cui Claudia Campolongo, Barbara Foria, Alessandro Bianchi, Alberto Farina, i Pantellas, Mauro Villata, Bob Russo, Raffaele D’Ambrosio, Rubes Piccinelli, Herbert Cioffi, Bella Domanda, Peppe e Ciccio, Franco Rossi, Gianluca Impastato e Enrico Luparia, Pablo e Pedro. Nel cast di Colorado tornano anche Francesca Cipriani ed Elena Morali. A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà il classico corpo di ballo, ma un gruppo formato da 5 ragazze che, oltre a esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in alcune prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta “Miss Colorado”.

Come fare per vedere Colorado in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il programma comico va in onda stasera – domenica 4 luglio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente la trasmissione condotta da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il programma in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming