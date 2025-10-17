Colombiana: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Colombia 1992. La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia: in particolare il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa tutto il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la cosca, Don Luis manda Marco ad eliminare tutta l’innocente famiglia Restrepo: Fabio, prevedendo questa mossa, si sta preparando a scappare, quando viene accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio della moglie Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. La piccola Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente il file che dovrà consegnare all’ambasciata statunitense.

Fabio non ha scampo, ma Cataleya sfugge a Marco, al quale pugnala una mano promettendogli con forza formidabile che “verrà un giorno” in cui ucciderà una volta per tutte Don Luis. Inseguita da Marco e dai suoi scagnozzi per le vie della città colombiana, giunge attraverso le fogne all’ambasciata, che la invia a Miami dove, chiedendo di utilizzare il bagno, scappa per recarsi a Chicago dallo zio Emilio e dalla nonna. Determinata a vendicare la propria famiglia, non vorrebbe neppure continuare la scuola e chiede a zio Emilio di diventare un’assassina. L’uomo, che ha perso il suo unico figlio, cugino di Cataleya, proprio per la malavita (ma questa volta spaccio di droga), si offre di insegnarle qualcosa ma solo se lei continuerà la scuola almeno fino a 16 anni.

Quindici anni dopo Cataleya, terminata la scuola dell’obbligo e ormai divenuta una donna, lavora come sicario per conto di zio Emilio, con straordinarie capacità di combattimento e di maneggio di qualsiasi arma; già commesso 22 omicidi di gente scomoda, spesso spietata e malavitosa, negli USA, ogni volta su tutti lascia la firma del fiore del proprio nome: la cataleya o orchidea colombiana.

Colombiana: il cast

Abbiamo visto la trama di Colombiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Zoe Saldana: Cataleya Restrepo

Jordi Mollà: Marco

Lennie James: James Ross

Cliff Curtis: Emilio Restrepo

Beto Benites: Don Luis

Michael Vartan: Danny Delanay

Amandla Stenberg: Cataleya da piccola

Callum Blue: Steve Richard

Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo

Jesse Borrego: Fabio Restrepo

Ofelia Medina: Mama

Angel Garnica: Pepe

Sam Douglas: William Woodgard

Graham McTavish: Capo Marshal Warren

Max Martini: Agente Robert Williams

Doug Rao: Michael Shino

Charles Maquignon: Sergente Bill Attwood

Affif Ben Badra: Gennaro Rizzo

Streaming e tv

Dove vedere Colombiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.