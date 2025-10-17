Colombiana: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Colombiana: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Colombia 1992. La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia: in particolare il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa tutto il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la cosca, Don Luis manda Marco ad eliminare tutta l’innocente famiglia Restrepo: Fabio, prevedendo questa mossa, si sta preparando a scappare, quando viene accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio della moglie Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. La piccola Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente il file che dovrà consegnare all’ambasciata statunitense.
Fabio non ha scampo, ma Cataleya sfugge a Marco, al quale pugnala una mano promettendogli con forza formidabile che “verrà un giorno” in cui ucciderà una volta per tutte Don Luis. Inseguita da Marco e dai suoi scagnozzi per le vie della città colombiana, giunge attraverso le fogne all’ambasciata, che la invia a Miami dove, chiedendo di utilizzare il bagno, scappa per recarsi a Chicago dallo zio Emilio e dalla nonna. Determinata a vendicare la propria famiglia, non vorrebbe neppure continuare la scuola e chiede a zio Emilio di diventare un’assassina. L’uomo, che ha perso il suo unico figlio, cugino di Cataleya, proprio per la malavita (ma questa volta spaccio di droga), si offre di insegnarle qualcosa ma solo se lei continuerà la scuola almeno fino a 16 anni.
Quindici anni dopo Cataleya, terminata la scuola dell’obbligo e ormai divenuta una donna, lavora come sicario per conto di zio Emilio, con straordinarie capacità di combattimento e di maneggio di qualsiasi arma; già commesso 22 omicidi di gente scomoda, spesso spietata e malavitosa, negli USA, ogni volta su tutti lascia la firma del fiore del proprio nome: la cataleya o orchidea colombiana.
Colombiana: il cast
Abbiamo visto la trama di Colombiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Zoe Saldana: Cataleya Restrepo
- Jordi Mollà: Marco
- Lennie James: James Ross
- Cliff Curtis: Emilio Restrepo
- Beto Benites: Don Luis
- Michael Vartan: Danny Delanay
- Amandla Stenberg: Cataleya da piccola
- Callum Blue: Steve Richard
- Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo
- Jesse Borrego: Fabio Restrepo
- Ofelia Medina: Mama
- Angel Garnica: Pepe
- Sam Douglas: William Woodgard
- Graham McTavish: Capo Marshal Warren
- Max Martini: Agente Robert Williams
- Doug Rao: Michael Shino
- Charles Maquignon: Sergente Bill Attwood
- Affif Ben Badra: Gennaro Rizzo
Streaming e tv
Dove vedere Colombiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.