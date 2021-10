Colombiana: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre Fabio intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la banda di mafiosi, Don Luis manda Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Fabio, che prevede questa mossa, si sta preparando a scappare quando è accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio di Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente file che dovrà consegnare all’ambasciata statunitense. Fabio non ha scampo, ma Cataleya sfugge a Marco, al quale pugnala una mano promettendogli che ucciderà Don Luis. Inseguita da Marco e dai suoi scagnozzi per le vie della città colombiana, giunge attraverso le fogne all’ambasciata. Viene inviata a Miami e qui, chiedendo di utilizzare il bagno, scappa per recarsi a Chicago dallo zio Emilio e dalla nonna. Determinata a vendicare la propria famiglia, non vorrebbe neppure continuare la scuola e chiede a zio Emilio di diventare un’assassina. Emilio, che ha perso l’unico figlio per motivi simili a quelli per cui sono morti i genitori di Cataleya, si offre di insegnarle qualcosa solo se lei continuerà la scuola almeno fino a 16 anni. Quindici anni dopo Cataleya, terminata la scuola dell’obbligo e ormai divenuta donna e killer…

Colombiana: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Colombiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Zoe Saldana: Cataleya Restrepo

Jordi Mollà: Marco

Lennie James: James Ross

Cliff Curtis: Emilio Restrepo

Beto Benites: Don Luis

Michael Vartan: Danny Delanay

Amandla Stenberg: Cataleya da piccola

Callum Blue: Steve Richard

Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo

Jesse Borrego: Fabio Restrepo

Ofelia Medina: Mama

Angel Garnica: Pepe

Sam Douglas: William Woodgard

Graham McTavish: Capo Marshal Warren

Max Martini: Agente Robert Williams

Doug Rao: Michael Shino

Sam Douglas: John Woodgard

Charles Maquignon: Sergente Bill Attwood

Affif Ben Badra: Gennaro Rizzo

Streaming e tv

Dove vedere Colombiana in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 18 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.