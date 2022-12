Chi sono i Colla Zio, cantanti in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi sono i Colla Zio, band in gara a Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un gruppo composto da cinque ragazzi: un collettivo milanese tra i più originali della scena underground italiana. Sono riusciti a risultare tra i quattro vincitori di Area Sanremo arrivando così alla finale di Sanremo Giovani. Si giocheranno quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Portano in questa finale il brano Asfalto.

La loro storia nasce quasi per gioco, da alcune serate passate insieme a Piazza Leo. A quel punto decidono di mettere su un progetto decisamente nuovo. I Colla Zio è un gruppo formato da Armo (Andrea Arminio), Mala (Andrea Malatesta), Glampo (Francesco Lamperti), Berna (Tommaso Bernasconi) e Petta (Tommaso Manzoni). Le loro canzoni si incentrano sulla Generazione Z, raccontandone tutte le sfaccettature, da quelle allegre a quelle più introspettive. Esordiscono nel mondo della musica nel 2019, quando pubblicano il doppio singolo: Bibite – Americana.

Non è facile definire il loro genere musicale, forse è proprio questo che li rende unici senza un’etichetta. Tornano nel 2021 con Gremolada e con l’EP Zafferano. Per i Colla Zio ora l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico con la vittoria ad Area Sanremo e quindi la finale di Sanremo Giovani 2022 di questa sera.

Da dove deriva il nome Colla Zio? Qual è il significato? Colla sta per collettivo, mentre Zio fa parte dell’intercalare milanese, la loro città. Il loro profilo Instagram conta quasi 4000 followers, con cui il gruppo condivide soprattutto i propri impegni musicali. Il brano con cui si presentano è Asfalto.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono i Colla Zio, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.