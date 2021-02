Colette – Un amore più forte di tutto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Colette – Un amore più forte di tutto, film del 2013 diretto da Milan Cieslar e basato su un romanzo dello scrittore ceco di origini ebraiche Arnošt Lustig, nominato per il Premio Pullitzer, che riuscì a sfuggire alla persecuzione nazista saltando dal treno che nel 1945 lo stava portando a Dachau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Villi e Colette vengono catturati ed inviati nel campo di concentramento di Auschwitz. I due giovani vengono separati l’uno dall’altra ma, nonostante le terribili condizioni, entrambi sono determinati a sopravvivere e fanno di tutto per tornare insieme. Di seguito il trailer:

Colette – Un amore più forte di tutto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Colette – Un amore più forte di tutto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Jiri Madl

Clemence Thioly

Eric Bouwer

Zuzana Maurey

Jiri Bartoska

Jeremi Durand

Jakub Lorencovic

Streaming e tv

Dove vedere Colette – Un amore più forte di tutto in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione va in onda stasera – 13 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

