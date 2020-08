Cobra: trama, cast e streaming del film con Sylvester Stallone

Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cobra, film del 1986 diretto da George Pan Cosmatos, interpretato da Sylvester Stallone. Il film è basato sul romanzo Facile preda di Paula Gosling, dal quale è stato tratto nel 1995 anche un altro film, Facile preda di Andrew Sipes. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marion Cobretti è un tenente della sezione di polizia “Zombie Squad”, una divisione che si occupa di delinquenti psicopatici. La sua missione è trarre in salvo dei clienti di un supermercato tenuti in ostaggio da un membro di una setta di maniaci criminali denominata “le belve della notte”, intenzionati a punire la corruzione dell’Occidente. Dopo diversi efferati omicidi, un elemento della banda assassina ne commette uno a viso scoperto dinnanzi alla fotomodella Ingrid Knudsen che riesce a fuggire. La Knudsen diviene così una scomoda testimone, e toccherà a “Cobra”, (così come viene soprannominato il tenente Cobretti), l’incarico di proteggerla…

Cobra: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Cobra, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: ten. Marion “Cobra” Cobretti

Brigitte Nielsen: Ingrid Knudsen

Reni Santoni: sergente Gonzales

Andrew Robinson: detective Monte

Art LaFleur: capitano Sears

Val Avery: comandante Halliwell

Brian Thompson: “belva della notte”

John Herzfeld: Cho

Lee Garlington: Nancy Stalk

Colonna sonora

Nella pubblicazione ufficiale della colonna sonora di Cobra compare la canzone Skyline di Silvester Levay, che non si sente mai durante il film; le scene dove si sentiva questa traccia sono state infatti eliminate durante la fase di re-editing. Questa canzone doveva essere anche il brano finale del film, ma fu sostituito da Voice of America’s Sons, di John Cafferty. Di seguito tutti i brani del film Cobra:

Voice of America’s Sons – John Cafferty

Feel the Heat – Jean Beauvoir

Loving On Borrowed Time – Gladys Knight & Bill Medley

Skyline – Silvester Levay

Hold On to Your Vision – Gary Wright

Suave – Miami Sound Machine

Cobra – Silvester Levay

Angel of the City – Robert Tepper

Chase – Silvester Levay

Two into One – Bill Medley & Carmen Twillie

Streaming e tv

Dove vedere il film Cobra in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: trama, anticipazioni Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: il cast completo Battiti live 2020: la scaletta della seconda puntata, oggi 3 agosto