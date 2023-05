Chi è Claudio Casavecchia, l’ex marito di Laura Freddi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Claudio Casavecchia, l’ex marito di Laura Freddi ospite a Oggi è un altro giorno? Claudio Casavecchia nella vita fa l’imprenditore. Il matrimonio con la conduttrice tv è stato celebrato nel 2006 dopo tre anni di fidanzamento e per entrambi sembrava essere il coronamento di un rapporto che sembrava indissolubile. Laura Freddi non ha mai nascosto di voler diventare mamma e Claudio Casavvecchia, l’unico uomo con cui è arrivata al matrimonio, sembrava essere la persona giusta.

La gravidanza, però, non è andata come si sarebbe aspettata arrivando a gettarla nello sconforto più totale: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato in un’intervista -. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più avere figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una lite e l’altra ci siamo lasciati“.

Nel 2013 Laura Freddi ha poi conosciuto il suo attuale compagno, Leonardo D’Amico. Classe 1973, è un ex giocatore di beach volley. Oggi è un fisioterapista sportivo di successo ed è rimasto nel mondo dello sport professionistico. Lavora infatti per la Nazionale Italiana di Beach Volley. Non è molto attivo sui social, anzi, preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e tenersi lontano dai riflettori.

Laura e Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. La coppia sta insieme da allora ed è innamoratissima. Nel 2018, i due hanno avuto una figlia, la piccola Ginevra. L’amore tra Leonardo e Laura è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.