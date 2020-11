Claudia Ciccateri, chi è la concorrente di All Together Now 2020

Claudia Ciccateri è una concorrente di All Together Now 2020, il format di successo di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che torna dal 4 novembre. Appena 18 anni, di Priverno, ha un grande talento per la musica e ha partecipato a X Factor, oltre ad essere una popolare Tiktoker. Si esibirà nel corso delle sei puntate del programma con l’obiettivo di vincere il premio finale di 50mila euro. Ma chi è Claudia Ciccateri? Scopriamolo insieme.

Classe 2002, ha soli 18 anni ed è originaria di Priverno, un piccolo paese in provincia di Latina. Dopo aver frequentato il Liceo Linguistico, si è iscritta all’università in Lingue. Da sempre la sua passione più grande è la musica. Non a caso i suoi genitori si sono conosciuti suonando nella banda e, prima ancora di loro, i suoi nonni cantavano alle feste. Insomma, Claudia ha le sette note nel sangue!

Inizia ad esibirsi pubblicamente a soli sette anni. Una passione che presto si concretizza quando inizia a prendere lezioni di canto. Ad 11 anni fa un provino per Ti lascio una canzone, per quella che diventerà una delle esperienze più belle della sua carriera. Eppure dopo quell’iniziale successo comincia per Claudia Ciccateri un periodo di buio.

Decide comunque di non mettere da parte il suo sogno nel cassetto. E fa bene perché dopo qualche anno partecipa ad X Factor, arrivando ai Bootcamp. Purtroppo deve fare i conti con alcuni stupidi insulti che riceve sui social, che la fanno ripiombare nel periodo brutto del bullismo vissuto a scuola. La ragazza perde fiducia in se stessa, pensa di non essere abbastanza.

La svolta arriva con TikTok. Claudia inizia a caricare le sue cover e qualche video più divertente, e questa volta i commenti degli utenti sono divertiti e positivi. Oggi ha quasi 300.000 persone che la sostengono e alcuni artisti hanno iniziato a contattarla per collaborazioni e feat.

All Together Now 2020: concorrenti

Chi sono i 12 concorrenti di All Together Now 2020? Scopriamoli insieme.

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

