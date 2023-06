Chi è Claudia Capellini, la fidanzata (non ancora moglie) di Giorgio Panariello ospite a Domenica In

Chi è Claudia Capellini, la fidanzata (non ancora moglie) di Giorgio Panariello ospite a Domenica In? L’attore e comico toscano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo però che ha avuto una lunga storia d’amore con la ballerina Dalila Frassanino, che, tuttavia, non è diventata sua moglie e dalla quale non ha avuto figli. Il rapporto è poi naufragato, ma sappiamo che Panariello oggi ha una storia molto importante con Claudia Capellini, di professione modella. La donna ha 25 anni in meno del compagno, ma la differenza d’età non sembra essere un problema. Ma conosciamo meglio Claudia Capellini, la compagna o fidanzata di Giorgio Panariello.

Claudia è nata nel 1987 a Cremona ed è una modella e influencer. Da quello che dicono i ben informati, i due rappresentano una coppia solida e non badano affatto alla differenza di età. D’altronde, più di questo non si sa sulla vita privata della coppia, perché la mantengono nel massimo riserbo.

La ragazza è molto impegnata soprattutto a livello lavorativo. Infatti, oltre ad essere modella e influencer, si occupa di pubbliche relazioni. Il suo lavoro di PR la porta ad entrare in contatto con personaggi piuttosto famosi. Forse proprio questa sua vita professionale le ha permesso di incontrare Giorgio Panariello e di iniziare poi una relazione con lui.

Possiamo trovare la fidanzata di Giorgio Panariello anche su Instagram, dove conta più di 25.000 follower. Dalle foto dove spesso viene ritratta in compagnia di altre persone.

Claudia vive a Milano e si occupa di svolgere il lavoro di PR in alcuni locali del capoluogo lombardo. Si sa che naturalmente, come abbiamo già detto, ha avuto un passato da modella. A Milano sembra essersi trasferita fin da giovane. Infatti proprio in questa città si è iscritta all’Università IULM, anche se non si sa se abbia conseguito il titolo di laurea oppure non abbia terminato gli studi.