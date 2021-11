City of Crime: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, giovedì 18 novembre 2021, su Rai 3 alle 21.20 va in onda in prima visione il film City of Crime, pellicola del 2019 diretta da Brian Kirk con protagonisti Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J. K. Simmons. Si tratta di un avvincente thriller che appassionerà tutti gli amanti del genere. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming City of Crime.

Trama

Il film racconta la storia di un detective della polizia di New York, Andre Davis (Chadwick Boseman), alle prese con una frenetica caccia all’uomo, sulle tracce di una coppia di rapinatori ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo (Stephan James) e Ray Jackson (Taylor Kitsch), che hanno ucciso otto poliziotti. I due criminali avevano deciso di attuare un furto di cocaina, ma l’impresa si era rivela più complicata del previsto e una volta giunti sul posto otto ufficiali, hanno aperto il fuoco uccidendoli uno a uno.

Per la loro cattura a Davis viene affidato un partner, il detective della narcotici Frankie Burns (Sienna Miller), e in accordo con il capitano McKenna (J.K. Simmons), decidono di far chiudere tutti i 21 ponti della città per evitare la fuga dei killer. La frenetica caccia all’uomo, però, si dovrà svolgere in un’unica notte, infatti alle 5 del mattino i ponti verranno riaperti. Prima che i due criminali riescano a fuggire con nuove identità, Davis e Burns riescono a identificarli. Diverrà sempre meno chiaro, però, se è il detective a essere sulle tracce di qualcuno o se è lui stesso a essere braccato, dopo la scoperta di un’enorme cospirazione alle sue spalle…

City of Crime: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di City of Crime? Tanti attori amati dal pubblico in questa pellicola del 2019 diretta da Brian Kirk. Tra i protagonisti Chadwick Boseman, Taylor Kitsch, Sienna Miller, J.K. Simmons, Keith David, Stephan James, Victoria Cartagena, Gary Carr, Jamie Neumann, Alexander Siddig, Christian Isaiah, Louis Cancelmi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chadwick Boseman: Andre Davis

Sienna Miller: Frankie Burns

J. K. Simmons: capitano Matt McKenna

Stephan James: Michael Trujillo

Taylor Kitsch: Ray Jackson

Keith David: vice capo Spencer

Alexander Siddig: Adi

Louis Cancelmi: Bush

Victoria Cartagena: Yolanda

Gary Carr: Hawk

Morocco Omari: vice sindaco Mott

Streaming e tv

Dove vedere City of Crime in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 18 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.