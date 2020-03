Cinquanta sfumature di nero: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 3 marzo 2020, va in onda su Canale 5 Cinquanta sfumature di nero, film del 2017 diretto da James Foley e basato sull’omonimo romanzo di E. L. James. La pellicola rappresenta il sequel del fortunato Cinquanta sfumature di grigio. Nel cast attori di grande successo come Dakota Johnson e Jamie Doman. Ma qual è la trama e di cosa parla Cinquanta sfumature di nero? Per tutti gli appassionati del genere, il film va in onda stasera, 3 marzo 2020, su Canale 5 in prima serata dalle 21.25.

Cinquanta sfumature di nero, la trama del film

Il film diretto da James Foley del 2017 si basa sul romanzo di E. L. James ed è il sequel di Cinquanta sfumature di grigio. La protagonista Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, ha ormai capito che Christian Grey non ricambia i suoi sentimenti, e cerca in ogni modo di dimenticare quella relazione. La ragazza inoltre ottiene un lavoro dalla casa editrice di Jack Hyde, che è molto entusiasta di lei. Ana però non è ancora pronta a ripartire e rifiuta dunque le avances dell’uomo. Christian invece vorrebbe riconquistarla e cerca così un riavvicinamento, che però si rivela infruttuoso.

Il miliardario le propone allora di rivedere il contratto che li lega, eliminando le punizioni corporali. Ana, ancora presa da lui, accetta i nuovi termini e così il rapporto passionale con Christian riprende. Si tratta però di una relazione sempre più morbosa, che porterà la giovane protagonista di Cinquanta sfumature di nero a trascurare il proprio lavoro. A sua volta Jack è Jack, geloso di Grey che ha deciso di acquisire la casa editrice. Quando la coppia sembra aver risolto i problemi che li affiggevano, il passato dell’imprenditore torna prepotentemente a bussare alla propria porta. Ana, infatti, scopre di essere perseguitata da Leila Williams, ex fiamma di Christian. La protagonista di Cinquanta sfumature di nero scopre così che stando al fianco di Grey non è al sicuro e capisce che non può andare avanti così. Una proposta inaspettata di Grey cambierà ogni sua certezza.

Cinquanta sfumature di nero, il cast

Tanti gli attori famosi che partecipano al cast di Cinquanta sfumature di nero, in onda su Canale 5 stasera, 3 marzo 2020 in prima serata. Protagonisti sono Dakota Johnson nei panni di Ana, Jamie Doman che interpreta Christian Grey e Kim Basinger. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati.

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Kim Basinger: Elena Lincoln / Mrs. Robinson

Bella Heathcote: Leila Williams

Max Martini: Jason Taylor

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Rita Ora: Mia Grey

Luke Grimes: Elliot Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Dylan Neal: Bob Adams

Eloise Mumford: Katherine ‘Kate’ Kavanagh

Victor Rasuk: José Rodriguez

Andrew Airlie: Carrick Grey

Robinne Lee: Ros Bailey

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Cinquanta sfumature di nero, il trailer del film

Di seguito il trailer ufficiale del film del 2017 diretto da James Foley:

Cinquanta sfumature di nero, diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Cinquanta sfumature di nero? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, martedì 3 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Cinquanta sfumature è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming