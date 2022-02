Cinquanta sfumature di grigio: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 12 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Cinquanta sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey), film del 2015 diretto da Sam Taylor-Johnson. La pellicola, con protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2011 scritto da E. L. James, qui produttrice del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La ventunenne Anastasia “Ana” Steele studia letteratura inglese alla Washington State University di Vancouver. Quando la sua amica e coinquilina, Katherine “Kate” Kavanagh, si ammala improvvisamente, si ritrova a sostituirla per un’intervista del giornale studentesco a Christian Grey, un imprenditore miliardario di Seattle di 27 anni. La ragazza rimane turbata dal carattere e dal fascino del carismatico uomo, il quale comincia a nutrire un particolare interesse per lei. Infatti, poco tempo dopo, la visita al negozio di bricolage dove lavora e accetta la proposta di Ana per un servizio fotografico che accompagni l’articolo sul giornale. Dopo un appuntamento in un caffè, Christian dichiara di non essere l’uomo per lei, nonostante la ragazza pensasse fossero sul punto di baciarsi. Tuttavia, in seguito, l’uomo le spedisce come regalo delle costose prime edizioni tra cui Tess dei D’Urbervilles di Thomas Hardy. Ana, durante i festeggiamenti post-laurea, si ubriaca e telefona a Christian prendendosi gioco del suo gesto e del suo atteggiamento. L’uomo la raggiunge al locale prima che la ragazza svenga. La mattina dopo Ana si sveglia nella camera d’hotel di Christian, ma quest’ultimo le rivela che non si sono spinti oltre. I due iniziano a frequentarsi, ma Christian frappone tra di loro un accordo di non divulgazione…

Cinquanta sfumature di grigio: il cast

Abbiamo visto la trama di Cinquanta sfumature di grigio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Jennifer Ehle: Carla May Wilks

Eloise Mumford: Katherine Kavanagh

Victor Rasuk: José Rodriguez

Luke Grimes: Elliot Grey

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Rita Ora: Mia Grey

Max Martini: Jason Taylor

Callum Keith Rennie: Raymond Steele

Andrew Airlie: Carrick Grey

Dylan Neal: Bob Adams

Streaming e tv

Dove vedere Cinquanta sfumature di grigio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 12 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.