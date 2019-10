Cicogne in missione: trama, personaggi e streaming

Questa sera, 19 ottobre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film/cartone animato “Cicogne in missione”, diretto nel 2016 da Nicholas Stoller e da Doug Sweetland. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film? I nomi dei personaggi? Di seguito tutte le informazioni (con qualche curiosità) su Cicogne in missione:

La trama

Le cicogne, da sempre, hanno portato i neonati alle loro nuove famiglie, partendo dal picco del Monte Cicogna. Il boss delle cicogne però, dopo un incidente, decide di destinare le cicogne a spedire pacchi contenenti oggetti come telefoni, gadget e oggetti che le persone ordinano da casa.

La protagonista della storia di Cicogne in Missione si chiama Tulip ed è una ragazza di 18 anni che vive con le cicogne, adottata dalla loro comunità dopo che Jasper, una cicogna addetta alle consegne, aveva voluto tenerla e aveva maldestramente rotto il suo localizzatore, cancellando l’indirizzo della sua nuova casa. Da questo incidente, che porta le cicogne a smettere di portare i neonati, è nata Cornerstore.com, ditta per la quale lavora Junior (una cicogna che dovrebbe diventare il nuovo boss, prendendo il posto del boss precedente, che diventerà a sua volta il presidente dell’azienda).

Junior diventerà boss solo ad una condizione: dovrà licenziare Tulip e riconsegnarla al mondo degli umani. Junior però non trova parole per licenziare la ragazza e le affida il reparto smistamento lettere, facendole promettere di non uscire mai dalla stanza. Tulip è sorpresa, ma passa il tempo ad annoiarsi perché non riceve alcuna lettera. Fino al momento in cui Nate, un bambino figlio unico, inizia a desiderare un fratellino. I suoi genitori non si occupano molto di lui, in quanto parecchio impegnati col lavoro. Un giorno in soffitta, Nate trova un volantino delle cicogne e scrive una lettera chiedendo un fratellino, firmando col nome dei genitori.

Junior scopre che Tulip, una volta ricevuta la lettera, è uscita dall’ufficio e la raggiunge nel vecchio magazzino, dove si creavano i bambini da spedire in tutto il mondo e qui succede un pasticcio…

I personaggi di Cicogne in Missione

Di seguito i personaggi principali del film Cicogne in Missione:

Junior: la più abile e laboriosa cicogna dell’azienda.

Tulip: una ragazza orfana che si trova nell’azienda perché diciotto anni prima una cicogna distrusse per sbaglio il suo localizzatore.

Hunter: il principale antagonista del film, boss dell’azienda.

Toady: l’antagonista secondario del film, un piccione trattato male da tutti.

Doppiattori, le voci

Quali sono i doppiatori del film? Che personaggi doppiano? Ecco l’elenco dei doppiatori italiani dei personaggi principali:

Federico Russo: Junior

Alessia Marcuzzi: Tulip

Pino Insegno: Hunter

Luca Tesei: Nate Gardner

Giò Giò Rapattoni: Sarah Gardner

Massimiliano Manfredi: Henry Gardner

Vincenzo Salemme: Toady

Paolo Marchese: Lupo Alfa

Carlo Cosolo: Lupo Beta

Roberto Draghetti: Jasper

La curiosità

In questo film sono state inserite due coppie omosessuali: nella scena finale, quando le cicogne consegnano tutti i bambini alle famiglie, si vedono prima una coppia formata da due donne e poi una formata da due uomini. Nel film sono presenti anche madri e padri single.

Dove vedere Cicogne in Missione in streaming e tv

Il film va in onda in chiaro, gratis, oggi (19 ottobre 2019) su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il cartone animato anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.

