Ciao Darwin: anticipazioni puntata in replica Giovani contro Mature. Chi è Padre Natura

Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico format condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, in replica dalle ore 21,20 con la formula Ciao Darwin – A grande richiesta. Ma quali sono le compagini che si sfideranno? Quali squadre e chi è Padre Natura? Chi sono i capitani? Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata tratta dalla settima edizione che ha visto contrapposti il mondo delle Giovani contro quello delle Mature, una puntata dunque tutta al femminile. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda in replica stasera, 9 aprile 2021.

Anticipazioni e capitani

Torna stasera, 9 aprile, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Secondo le anticipazioni di Ciao Darwin di oggi, verrà proposta in queste settimane un’edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di collage mixati di varie puntate, ma di trasmettere cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. In particolare questa sera, 9 aprile 2021, assisteremo alla sfida tra Giovani e Mature, tratta dalla serie di Ciao Darwin 7 La Resurrezione, e già riproposta da Canale 5.

A guidare le due squadre ci saranno rispettivamente Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e Gloria Guida, icona sexy degli anni ’70. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Appuntamento a venerdì 9 aprile in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Play per scoprirlo. Come sempre i concorrenti di giornata si confronteranno in diverse prove: prima la sfida musicale, poi la famosissima macchina del tempo e infine la prova coraggio e la sfilata.

Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Padre Natura

Ciao Darwin – A grande richiesta in onda stasera non avrà una Madre Natura come madrina della puntata, ma un Padre Natura. Il “nume tutelare” della serata sarà il modello sudafricano Terrance Miguel Hay. Classe 1994, Padre Natura è di Cape Town e con il suo fisico statuario ha conquistato il mondo della moda. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, anche perché Terrance preferisce preservare la sua vita privata, lavora da diversi anni nel mondo della moda e si divide tra sfilate e servizi fotografici. Sappiamo che ha una grande passione per gli animali, possiede un cucciolo di pitbull e ama molto andare a cavallo.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

