Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della sesta puntata, 12 gennaio

Stasera, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Ciao Darwin 9, la nona edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storico della trasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”, versetto di Giovanni 8,7. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti, cast e squadre

Qual è il cast di Ciao Darwin 9? Accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sarà per questa occasione un Padre Natura. Non resta dunque che seguire le nuove puntate di Ciao Darwin per vivere nuove sfide, conoscere nuovi volti e scoprire chi è destinato – come prevede il programma – alla “sopravvivenza”. Nella sesta puntata le due squadre contendenti saranno quelle delle Milf e delle Teen. A capitanare la prima categoria è Elenoire Casalegno, mentre per le Teen la caposquadra è Lavinia Abate.

Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro.

Streaming e tv

Dove vedere Ciao Darwin 9 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.