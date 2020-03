Ciao Darwin 8: Chic contro Shock, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 21 marzo 2020, su Canale 5 va in onda Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo Chic e il mondo Shock. Dopo l’ultima puntata di C’è posta per te, in piena emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico una serata divertente e spensierata trasmettendo il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Capitani e anticipazioni

La sfida della prima puntata, in onda stasera su Canale 5, metterà contro il mondo Chic capitanato da Enzo Miccio e il mondo Shock capitanato, invece, da Lisa Fusco. La replica della prima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, si aprirà con la presentazione di Madre Natura e i commenti di Luca Laurenti che, colpito dalla bellezza di Madre Natura, chiederà a Paolo Bonolis d’intercedere per lui. Il conduttore, poi, darà il via libera alla sfida che si aprirà con la sfida musicale. Uno dei momenti più divertenti sarà sicuramente quello della Macchina del Tempo. Luca Laurenti condurrà il concorrente del mondo chic e quello del mondo Shock a cinecittà per un viaggio nella commedia italiana. Poi spazio alla prova coraggio e alla sfilata. La prima porterà i due concorrenti sorteggiati da Madre Natura alle prese con diverse specie di animali. Infine i due mondi metteranno in mostra la bellezza dei propri concorrenti.

Ciao Darwin 8: madre natura stasera

Chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Ema Kovac, modella nata nel 1992 in Croazia. Ma chi è Ema Kovac? Come detto è una modella, è appassionata di moda e viaggi e ha girato il mondo, fino a che non ha deciso di trasferirsi in Italia quattro anni fa. A Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica.

A trattenerla in Italia non solo la moda, ma anche il suo grande amore e gli amici. Ema Kovac è infatti felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Luca.

Durante la sua carriera da modella ha indossato abiti di Versace, Just Cavalli e Guess. Il suo sogno? Entrare a far parte del mondo della televisione e chissà che questa esperienza televisiva non possa spalancarle le porte del piccolo schermo.

Ema è molto attiva sui social network, in particolare Instagram. Sul suo account ufficiale, identificabile con il nickname @kovac_ema, condivide tantissime immagini, anche molto sexy.

Madre Natura di Ciao Darwin 8 in passato si è sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 8: chi è madre natura stasera, 21 marzo 2020 (replica) I croods: trama e personaggi del film d’animazione Viva RaiPlay, il meglio dello show di Fiorello dal 21 marzo su Rai 1

In questo periodo i telespettatori italiani hanno imparato a conoscerla meglio grazie alla partecipazione a Pechino Express 2020 dove Ema Kovac gareggia in coppia con la collega Dayane Mello. La coppia si chiama: Le Top.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis). E’ possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.