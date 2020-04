Ciao Darwin 8: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 25 aprile 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 8, con le repliche dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che Mediaset sta trasmettendo in questa fase difficile per il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. In questa puntata si sfidano Davide contro Golia. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 8 è Sara Croce, una bellissima modella italiana dal fisico scolpito. “Il pensiero di non dover ridere davanti a quello che facevano Luca e Paolo mi faceva ancora più ridere”, le sue parole al sito Mediaset. Ma chi è Sara Croce? La ragazza, 21 enne, è una modella italiana di Garlasco (provincia di Pavia) e dal 2020 Bonas del programma Avanti un altro. Dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano, ma i suoi principali interessi sono il mondo dello spettacolo e il fitness. Ma conosciamola meglio. Vediamo età, altezza, peso e misure di Sara Cronce:

Età: 21 anni

Altezza: 1,82

Misure: 82, 59, 89

Sara a partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi quarta ed è, ad oggi, l’unica modella italiana ad aver ricoperto il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin. Vita privata? Sara Croce è stata al centro del gossip la scorsa estate per la sua relazione con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Giulia De Lellis con cui di recente sarebbe tornato. La relazione è durata poco e, ad oggi, Sara risulta single.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 25 aprile 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

