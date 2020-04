Ciao Darwin 8: chi è Cicelys Zelies, madre natura stasera (4 aprile 2020)

Ciao Darwin 8: chi è madre natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 4 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la replica di Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l’esattezza la puntata Giuliette contro Messaline. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Madre natura della puntata di Ciao Darwin 8 (in onda stasera in replica) è Cicelys Zelies, modella nata all’Avana (Cuba) nel 1983, ma ormai in Italia da diverso tempo. Negli ultimi anni si è fatta conoscere ed apprezzare nel mondo della moda dove ha sfilato per diversi grandi marchi tra cui Rocco Barocco.

Oggi la splendida ragazza vive tra Milano e Napoli dove ha trovato l’amore. Nel 2015 infatti Cicelys si è fidanzata con Diego Taiani, avvocato napoletano con la passione per la musica. Nel 2017 poi le nozze a Posillipo. Ovviamente Cicelys Zelies è attiva su Instagram dove posta diverse foto della sua vita lavorativa e privata. Tanti anche gli scatti con altri vip.

Prima di Ciao Darwin 8 la modella cubana ha partecipato a diverse trasmissioni tv come Chiambretti Night, Il senso della vita, Domenica Cinque. Non solo tv. Cicelys infatti ha partecipato anche ad alcuni video musicali di Emma Marrone e Gue Pequeno.

Quel che è certo è che Cicelys Zelies ha colpito e non poco i telespettatori di Canale 5 che, in occasione, della prima messa in onda del programma di Paolo Bonolis hanno commentato positivamente la sua apparizione sui vari social.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5. E’ possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di madre natura sarà veramente difficile.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 8: stasera la replica Giuliette contro Messaline. Ecco chi è madre natura Nut Job 2, Tutto molto divertente: trama, cast, trailer e streaming del film d’animazione Viva RaiPlay: terza e ultima puntata del meglio del varietà di Fiorello su Rai 1

TUTTE LE NEWS SULLO SPETTACOLO