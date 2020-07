Ciao Darwin 7: Giovani contro Mature, Padre Natura e streaming

Questa sera, sabato 4 luglio 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti campione d’ascolti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo dei Giovani contro quello delle Mature: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Di seguito le anticipazioni. Chi è Madre… o meglio, Padre Natura?

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni Mediaset, quella che va in onda questa sera è la puntata che vedrà sfidarsi Giovani contro Mature. Le due categorie cercheranno di capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo e nella donna del nuovo millennio e a guidare le due squadre ci saranno rispettivamente Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e Gloria Guida, icona sexy degli anni ’70. Ma chi vedremo invece come Madre Natura?

Ciao Darwin 7: Padre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin oggi, 4 luglio 2020? In realtà, questa sera non sarà una donna a scendere la scalinata di Canale 5, bensì un uomo, quindi avremo un Padre Natura. A ricoprire il ruolo è il modello sudafricano Terrance Miguel Hay. Classe 1994, Padre Natura è di Cape Town e con il suo fisico statuario ha conquistato il mondo della moda. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, anche perché Terrance preferisce preservare la sua vita privata, lavora da diversi anni nel mondo della moda e si divide tra sfilate e servizi fotografici. Sappiamo che ha una grande passione per gli animali, possiede un cucciolo di pitbull e ama molto andare a cavallo.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 4 luglio alle ore 21,25. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

