Ciao Darwin 7: chi è Padre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 PADRE NATURA – Questa sera, sabato 4 luglio 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Giovani contro Maturi. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Giovanna Rigato e Gloria Guida. Ovviamente non mancherà Madre Natura, o meglio, Padre Natura. Ma chi è Padre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura questa sera non ci sarà. Piuttosto, a scendere le scalinate sarà Padre Natura. Il suo nome è Terrance Miguel Hay, è nato nel 1994 e viene da Capo Verde. Non si conosce molto di Terrance, è un ragazzo molto discreto. Il suo fisico statuario e i lineamenti puliti non sono passati inosservati e, del resto, è proprio questo ad avergli conferito la fama di modello. Terrance infatti ha trascorso anni a passare da una sfilata all’altra, a posare per servizi fotografici, ma nel privato è amante degli animali e ha un debole per andare a cavallo. In più, possiede un cucciolo di pitbull. Non sappiamo se sia fidanzato o meno. Su Instagram è molto seguito, può contare su 12 mila follower. Qui trovate il suo account.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 4 luglio 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 7: stasera la replica Giovani contro Mature. Ecco chi è Padre Natura Alla ricerca dell’isola di Nim, il film: trama, cast, streaming 20 anni che siamo italiani, terza e ultima puntata in replica su Rai 1