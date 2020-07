Ciao Darwin 7: Reale contro Virtuale, Madre Natura e streaming

Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti campione d’ascolti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo del Reale contro quello del Virtuale: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Di seguito le anticipazioni. Chi è Madre natura?

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni Mediaset, quella che va in onda questa sera, 11 luglio, è la puntata che vedrà sfidarsi Reale contro Virtuale. Le due categorie cercheranno di capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo e nella donna del nuovo millennio e a guidare le due squadre ci saranno rispettivamente Piergiorgio Odifreddi e Francesco Facchinetti. Ma chi vedremo invece come Madre Natura?

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin oggi, 11 luglio 2020? Questa sera a scendere la scalinata di Canale 5, sarà Jenny Watwood, modella nata nel 1990 a Phoenix, in Arizona. Jenny ha lavorato fin da piccola nella moda e nel mondo della pubblicità. Nel corso del tempo, è diventata una modella professionista e ha posato anche per Playboy e per brand internazionali. Nel suo profilo su Instagram leggiamo che la Watwood dice di sé che oltre a essere attrice ama il giardinaggio.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 11 luglio alle ore 21,25. È possibile seguire le puntate del programma di Paolo Bonolis anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Una voce per Padre Pio: gli ospiti dell’edizione 2020 Ciao Darwin 7: chi è Jenny Watwood, Madre Natura stasera (11 luglio 2020) Troppo forte: le frasi celebri del film di Carlo Verdone