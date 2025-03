Chief of Station – Verità a tutti i costi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Chief of Station – Verità a tutti i costi, film del 2024 diretto da Jesse V. Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex agente della CIA Ben Malloy torna nel mondo dello spionaggio dopo aver scoperto che sua moglie non é morta per incidente, alleandosi con Krystyna Kowerski per svelare una cospirazione che mette in discussione tutto ciò che pensava di sapere.

Chief of Station – Verità a tutti i costi: il cast

Abbiamo visto la trama di Chief of Station – Verità a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aaron Eckhart: Ben Malloy

Olga Kurylenko: Krystyna Kowerski

Alex Pettyfer: John Brance

Daniel Bernhardt: Kharon

Chris Petrovski: Nick

Nick Moran: Evgeny

Kris Johnson: Ted Waltz

James Faulkner: vicedirettore Williams

Streaming e tv

Dove vedere Chief of Station – Verità a tutti i costi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.