Chicago PD 6 anticipazioni: la trama dell’ultima puntata | 18 agosto

CHICAGO PD 6 – Questa sera, martedì 18 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago PD con una nuova puntata, l’ultima della sesta stagione, composta da due diversi episodi. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo le anticipazioni e la trama dei due episodi di oggi.

Chicago PD 6, la trama dell’ultima puntata

Confessione

Antonio lotta con la sua coscienza sporca mentre è alle prese con un omicidio collegato ad una vecchia conoscenza di Dawson, che si sente in colpa per aver perso un informatore anni prima. Inoltre, Voight fa tutto il possibile di togliere di mezzo Kelton una volta per tutte, prima che distrugga la squadra.

Regolamento di Conti

L’Intelligence cerca di raccogliere le prove per impedire a Kelton di diventare nuovo sindaco di Chicago e di distruggere l’Intelligence. Per farlo, è necessario rintracciare uno dei confidenti dello spaccio di droga di Kelton, che tuttavia verrà assassinato. Nel frattempo, gli Affari Interni credono che Ruzek abbia mentito e coperto Dawson per i suoi crimini, e questa indagine avrà degli effetti imprevisti sulla squadra e sulle loro vite personali e lavorative.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi, 18 agosto 2020, di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? L’ultima puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, alle 21.20 su Italia 1.

Chicago PD: settima stagione

La serie tv Chicago Pd è stata già rinnovata per una settima stagione composta da 20 episodi (la produzione è stata bloccata dalla pandemia da Covid-19), già andata in onda in Italia su Mediaset Premium, e probabilmente arriverà la prossima estate su Italia 1. La serie, a febbraio, è stata rinnovata per tre anni anche per un’ottava, nona e decima stagione. Negli Stati Uniti in autunno debutterà l’ottava stagione.

Potrebbero interessarti Un’estate a Salamanca: trama, cast e streaming del film Perduta nel Vermont: trama, cast e streaming del film Perduta nel Vermont: la trama del film stasera su Rai 1