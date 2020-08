Chicago PD 6 anticipazioni: la trama dell’ottava puntata | 11 agosto

Questa sera, martedì 11 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago PD con una nuova puntata, la settima, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo le anticipazioni e la trama di Quello che avrebbe potuto essere e Sacrificio.

Chicago PD 6, la trama dell’ottava puntata

Quello che avrebbe potuto essere. L’Intelligence indaga sull’omicidio di Blair, il consulente politico di Kelton con cui Burgess aveva una relazione, Voight sospetta che Blair fosse coinvolto in un giro di droga, ma per Burgess non è così, infatti per lei l’omicidio sembra essere collegato al candidato sindaco Price.

Sacrificio. L’Intelligence indaga su una serie di rapine farmaceutiche, che nascondono finalità diverse dal guadagno economico. In più la relazione tra Ruzek e Upton interferirà in qualche modo sull’esito del caso. Infine, la Platt dà i consigli a Upton, che deciderà di chiudere la relazione per evitare il peggio.

Il cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Chicago PD, ma qual è il cast? Di seguito gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Jason Beghe è Henry “Hank” Voight;

Jon Seda è Antonio Dawson;

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead;

Patrick John Flueger è Adam Ruzek;

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater;

Marina Squerciati è Kimberly “Kim” Burgess;

Amy Morton è la sergente Trudy Platt;

Dove vedere Chicago PD in tv? La settima puntata di Chicago PD 6 va in onda oggi, martedì 11 agosto 2020, alle 21.20 su Italia 1.

