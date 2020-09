Chicago Med, le anticipazioni della puntata in onda stasera 10 settembre

Chicago Med è una serie tv americana nata come spin-off della serie Chicago Fire, la trama ruota attorno alle vicende dei medici e degli infermieri di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center. La serie tv è composta da cinque stagioni, su Italia 1 sta andando in onda in questo periodo in prima tv la quarta stagione. Quella che va in onda questa sera, giovedì 10 settembre, è la terza puntata. Vediamo quali sono le anticipazioni.

Chicago Med, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera andranno in onda tre episodi di Chicago Med: “Le mie regole del gioco”, “La morte ci separa” e “Siamo tutti soli”. Per Will e Natalie il giorno delle nozze è ormai vicinissimo, ma la missione sottocopertura ai danni della famiglia Burke distrarrà molto il chirurgo. Il giorno delle nozze, Wll sarà intercettato dai figli di Ray che lo porteranno in un magazzino abbandonato per far visitare il padre. Quando poi Tom si accorge che Will indossa una cimice, deciderà di tenere il chirurgo in ostaggio. I fratelli Burke, sentendosi traditi, si rifiuteranno di portare il padre in ospedale e costringeranno Will ad operarlo lì in quel capannone. Terminata l’operazione, i fratelli ponderano se sbarazzarsi del chirurgo. Intanto in chiesa Natalie è convinta che Will abbia voluto lasciarla sull’altare, ignara di quello che sta accadendo al suo futuro sposo. Ethan, nel terzo episodio della serata, dovrà fare i conti con il marito di una paziente defunta, che si presenterà in ospedale con un ordigno contenente gas e minaccerà di far esplodere l’edificio. Per scoprire cosa accadrà, basterà sintonizzarsi questa sera su Italia 1.

Chicago Med, dove vedere la serie in tv e streaming

Dove vedere Chicago Med? La serie tv, spin-off di Chicago Fire, va in onda in prima tv su Italia 1 tutti i giovedì sera, alle ore 21:30. Per seguire Italia 1 basterà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la serie in streaming potrà accedere alla piattaforma di MediasetPlay e anche recuperare gli episodi andati già in onda grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Nero a metà 2, prima puntata: anticipazioni e cast Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama, cast, trailer e streaming del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, la trama e il finale del film