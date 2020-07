Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata | 29 luglio

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con la quarta puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

Chicago Fire 7, la trama della sesta puntata

Fa la cosa giusta. La 51 riceve una chiamata, c’è stato un incidente stradale, ma Casey scopre soltanto quale moto è stata coinvolta e indaga su come è avvenuto l’incidente. Mouch è stato delle battute di Otis e ci litiga, poi cerca di farsi perdonare. Kidd, Foster e Brett cercano di liberarsi dell’ambulanza che è stata colpita accidentalmente da un camion 81 in un parcheggio. Alla 51 arriva un’altra chiamata d’emergenza: un ragazzo è rimasto bloccato in un’opera d’arte.

Una decisione meditata. In questa puntata di Chicago Fire, la numero 13, vediamo il team impegnato a rispondere alla chiamata d’emergenza e, forse distratto, il 51 finise per scontrarsi con un autista adolescente. L’incidente coinvolte Hermann. Foster intanto diventa vittima di stalking: il medico per il quale provava stima e fascino inizia a seguirla. Cruz organizza un bagno nonostante faccia freddissimo a Chicago.

Spirito di squadra. Infine, Kidd, Foster e Brett sono in viaggio verso l’Indiana quando vengono coinvolti in un incidente stradale, il protagonista dello scontro è un autobus di una squadra di hockey di un liceo.

Abbiamo visto la trama degli episodi, ma quando va in onda? La quarta puntata di Chicago Fire 7 va in onda oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 21,20 su Italia 1.

