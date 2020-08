Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della puntata di stasera | 12 agosto

Questa sera, mercoledì 19 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con dei nuovi episodi. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

Chicago Fire 7, la trama della puntata del 19 agosto

Non Mollare Mai – La squadra risponde ad una chiamata per un incendio in un negozio negozio di parrucchieri, ma Severide scopre che l’incendio è collegato ad una serie di incendi dolosi avvenuti tanti anni prima, in cui questi casi se n’era occupato suo padre.

La balena bianca – Severide indaga sugli incendi appiccati da un misterioso piromane aiutandosi con gli appunti di suo padre, ma il capitano Hubble è infastidito dalle sue intromissioni, e decide di sospenderlo per insubordinazione…

Io non ti lascio – Severide e Kidd continuano a indagare su un vecchio caso doloso di Benny. Il Cappellano fa la dichiarazione a Brett, che accetta di sposarlo ma poco dopo tutti vengono chiamati per un incendio in una fabbrica di materassi. Il seminterrato della struttura era pieno di persone da evacuare, mentre le fiamme avanzano la situazione diventa critica e Severide e Cruz trovano delle persone bloccate da una porta blindata ma viene dato l’ordine di evacuare in quanto la struttura sta per esplodere.

Abbiamo visto la trama degli episodi, ma quando va in onda? La nuova puntata di Chicago Fire 7 va in onda oggi, mercoledì 19 agosto, alle ore 21,20 su Italia 1.

Ottava stagione

La serie Chicago Fire è stata già rinnovata per un’ottava stagione composta da 20 episodi (la produzione è stata bloccata dalla pandemia da Covid-19), già andata in onda in Italia su Mediaset Premium, e probabilmente arriverà la prossima estate su Italia 1. La serie, a febbraio, è stata rinnovata per tre anni anche per una nona, decima e undicesima stagione.

