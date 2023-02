Chi è Chiara Francini, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: film, attrice, figli, fidanzato, età, origini, carriera, lavoro, vita privata, Instagram

Chiara Francini è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, scelta da Amadeus per la quarta serata di questa 73esima edizione, quella tradizionalmente dedicata alle Cover e ai duetti. Attrice toscana, Chiara Francini sarà la co-conduttrice di questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Porterà sul palco dell’Ariston tutta la sua simpatia e solarità. Ma chi è?

Classe 1979, è nata a Firenze. Molto legata alla sua Toscana, è un’attrice e conduttrice molto apprezzata. Cresce a Campi Bisenzio. Dopo la laurea all’Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica (con la votazione di 110 e lode) si dedica alla recitazione. La sua formazione artistica inizia al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione recita in “Noccioline”, un testo di Fausto Paravidino. Per due anni consecutivi è nello spettacolo “Faccia da comico” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini.

Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi “BlaBlaBla” e “Stracult”; seguono poi “Radio Sex” di Alessandro Baracco e la miniserie “Le ragazze di San Frediano” per la regia di Vittorio Sindoni. Dopo alcuni anni di teatro, Chira Francini approda in televisione con piccole partecipazioni, fino ad ottenere un primo ruolo importante in Gente di Mare 2, a partire dal 2007.

Inizia poi a prendere parte a produzioni cinematografiche, come Una moglie bellissima (dove Francini ha l’opportunità di mettere in mostra anche le sue doti canore, interpretando due canzoni del musical Grease) e Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee, dove interpreta una delle vittime del massacro di Sant’Anna di Stazzema.

Apprezzata come attrice comica, Chiara Francini recita in commedie di successo come “Ti sposo ma non troppo”, “Maschi contro femmine” e “La peggior settimana della mia vita”. Tra le sue partecipazioni in tv, è nel cast di “Tutti pazzi per amore”, “Purché finisca bene – piccoli segreti, grandi bugie”, e soprattutto “Non dirlo al mio capo”, dove recita al fianco di Vanessa Incontrada nel ruolo di Perla. Nel 2016 ha affiancato Pippo Baudo a Domenica In.

Non mancano ruoli in produzioni drammatiche o comunque meno leggere, come “Nero Wolfe”, “Martin Eden” e “Sono tornato”. Tra gli ultimi film, “Tre sorelle” per la regia di Enrico Vanzina o l’episodio su Rai 1 “Purché finisca bene – Una scomoda eredità”. Al cinema ha avuto anche l’occasione di mettersi alla prova come doppiatrice, prestando la sua voce al personaggio di Matilda in “Angry Birds”.

Oltre all’attività di attrice, Chiara Francini è una scrittrice affermata, pubblicando quattro libro per Rizzoli tra il 2017 e il 2020, tra cui Il cielo stellato fa le fusa (che richiama il Decameron di Boccaccio) e Un anno felice. Francini è anche editorialista per la Stampa e ha pubblicato su diverse testate. Chiara Francini è poi impegnata in diverse conduzioni, come Love me stranger e Drag Race Italia, al fianco di Tommaso Zorzi. Tra gli ultimi spettacoli teatrali, è la protagonista femminile di “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per regia di Alessandro Tedeschi; ruolo da protagonista anche in “L’amore segreto di Ofelia” di Steven Berkoff per la regia Luigi De Angelis.

Vita privata: fidanzato, figli

Chiara Francini è fidanzata da tanti anni con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese con cui convive. Lundqvist è nato a Lulea il 3 agosto 1976, ed è stato in 5 occasioni il difensione della Svezia. Dopo il ritiro dal calcio, si è dedicato ad un’impresa di servizi di sicurezza, di cui è il titolare.

“Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha dichiarato Chiara Francini parlando del fidanzato. I due starebbero pensando di avere un bambino. “Sicuramente partecipare a Sanremo è un sogno che si avvera per ogni ragazza italiana, ed è un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me” ha commentato emozionata Francini.

E aggiunge: “Ho dovuto tenere il segreto per una settimana da quando è arrivato questo messaggio da un sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che era la sua voce. Non l’ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato: tutte le volte che arrivava un messaggio di Amadeus scappavo in bagno per paura che lui riconoscesse la voce, millantando di dovermi lavare le mani. Ero a tavola con mia madre e tutte le volte che Amadeus appariva, e capitava spesso, continuavo a fissare il brodino nel piatto per non tradirmi…”. ha raccontato Chiara Francini una volta appresa la notizia di essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 di oggi, 10 febbraio. Su Instagram è seguita da circa 650mila persone.