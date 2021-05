Chiamami ancora amore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che racconta la battaglia legale di una ex coppia. Un nuovo dramma familiare che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla prima puntata nel dettaglio.

Trama della prima puntata

Secondo le anticipazioni sulla trama della prima puntata di Chiamami ancora amore, nel primo episodio dal titolo “La festa” Anna, dopo ben undici anni di matrimonio al fianco di suo marito Enrico, prenderà la drastica decisione di lasciarlo e di andare via. La donna, però, lo farà nel giorno sbagliato. Enrico, infatti, proprio quella sera le ha organizzato una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno della moglie appena trascorso. A quel punto, per non deludere le aspettative del marito e soprattutto quelle del figlio Pietro, Anna deciderà di partecipare alla festa e di “fingere” di essere ancora la moglie perfetta per una sera. Durante il party ci saranno degli eventi inaspettati che spingeranno poi Anna a dover decidere se restare al fianco di suo marito Enrico oppure no.

Secondo la trama della prima puntata di Chiamami ancora amore, a seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo “Il dilemma”. Dopo averci riprovato per l’ennesima volta Anna ed Enrico prenderanno consapevolezza del fatto che il loro matrimonio è finito e così si accuseranno a vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del piccolo Pietro. Rosa si ritroverà così a dover valutare le reali capacità genitoriali dei due coniugi e ripercorrerà fin dall’inizio le tappe di questa appassionata e travagliata storia d’amore.

Chiamami ancora amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Chiamami ancora amore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Scarano: Anna

Simone Liberati: Enrico

Claudia Pandolfi: Rosa

Federico Ielapi: Pietro

Silvia Gallerano: Valeria

Giorgio Colangeli: Aldo

Elisabetta De Vito: Lorena

Lorenzo Gioielli: Massimo

Agnese Nano: Carla

Liliana Fiorelli: Monica

Paola Sambo: dirigente dei Servizi Sociali

Alessandro Riceci: Roberto

Alessandro Procoli: Mister Rocchi

Flavio Domenici: Emiliano

Cristian Pellegrino: Cristina Rimbaudi

Daniela Virgilio: Elena

Alessandro Tedeschi: Andrea Nobili

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore? In tutto verranno trasmesse 3 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 6 episodi), tutte in prima serata tv (ore 21,25). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv di Rai 1: